Школьник из Удмуртии создал браслет, оповещающий о приступах эпилепсии

Умное приспособление оценивается в 1200 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Школьник из Ижевска Мирослав Макаров создал браслет для людей, страдающих эпилепсией. Об этом он рассказал «Сусанину».

Умное устройство «Эпилепс» способно оповещать родственников и врачей, если у больного случился приступ. Подобный аналог браслета под названием «Эмбрейс» есть только в США. По словам Мирослава, конкуренция на рынке есть, однако стоят такие браслеты у других в разы дороже. Свой браслет 11-классник из Ижевска оценивает в 1200 рублей.

По словам изобретателя, идея зародилась еще 2 года назад. Опытный образец был сделан всего за 2 месяца, оставшееся время понадобилось на доработку. «Я делал сам, родители помогали финансово и поддерживали меня морально», - рассказал Мирослав.

Свою разработку школьник представил на шоу «Teen MBA», где свои стартапы демонстрируют подростки со всей России. «После программы и шумихи мне начали писать, можно ли приобрести браслет. Спрос большой», - пояснил Мирослав Макаров.