Более 3 тыс тонн картофеля экспортировали из Удмуртии с начала года

Продукцию отправили в Казахстан, Узбекистан и Молдавию.



Ижевск. Удмуртия. Более 3 тыс. тонн картофеля экспортировали из Удмуртии с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Продукцию отправили в Казахстан (2 834 т), Узбекистан (127 т) и Молдавию (84 т). Перед этим весь картофель прошел экспертизу в лаборатории. Специалисты подтвердили, что в клубнях нет карантинных организмов.

Отметим, что валовый сбор картофеля в 2020 году в Удмуртии составил 94,4 тыс. т. Средняя урожайность — 180 ц/га. Предварительные данные приводит пресс-служба Минсельхоза по Удмуртской Республике в соцсети «Вконтакте»

Лидером в производстве «второго хлеба» стал Воткинский район, там рабочие собрали 28,5 тыс. т клубней. Обеспеченность республики картофелем собственного производства остается высокой — 290%.