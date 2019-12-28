Об этом в ходе пресс-конференции заявил Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году в Удмуртии полностью изменится рынок нестационарных торговых объектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин. По его словам, нестационарные торговые объекты (НТО) – это один из тех важных рынков, которые в следующем году должны преобразиться, в том числе в части публичности торгов по ним.

В 2020 году все торги по аренде НТО будут перенесены на единую электронную торговую площадку. По словам Александра Свинина, данные изменения сделают рынок прозрачным и общедоступным. Он отметил, что на данный момент существует ряд объектов в Ижевске, где до бюджета муниципалитета доходит только 2% арендной платы от конечного предпринимателя.

«Мы считаем, что это несправедливо. И по отношению к предпринимателям, и по отношению к жителям Ижевска, которые недополучают доходы в бюджет города. Понимаете, есть договоры, которые чуть ли не старше меня. Кто-то подсуетился в 1990-е, заключил договор аренды, и сидит на этом договоре уже 31 год», — добавил Александр Свинин.