Оборонные предприятия Удмуртии планируют увеличить объём производства гражданской продукции до 20%

За первое полугодие 2019 года заводы выпустили продукцию более чем на 46 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртии в 2019 году планируют увеличить долю производства гражданской продукции до 20%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на слова первого вице-премьера Александра Свинина.

«Доля гражданской продукции в первом квартале этого года выросла на 7%. То есть помимо того, что наши предприятия увеличивают выпуск целевой продукции военного назначения, они еще и наращивают темпы роста гражданской», - сказал Свинин.

Отметим, что за 6 месяцев 2019 года предприятия ОПК республики выпустили продукцию на сумму более 46 млрд рублей. Это на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В 2018 году доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК Удмуртии составила 18,4%.