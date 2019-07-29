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Оборонные предприятия Удмуртии планируют увеличить объём производства гражданской продукции до 20%

09:00, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
Оборонные предприятия Удмуртии планируют увеличить объём производства гражданской продукции до 20%
09:00, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
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#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#ОПК
Фото: susanin.news
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За первое полугодие 2019 года заводы выпустили продукцию более чем на 46 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртии в 2019 году планируют увеличить долю производства гражданской продукции до 20%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на слова первого вице-премьера Александра Свинина.

«Доля гражданской продукции в первом квартале этого года выросла на 7%. То есть помимо того, что наши предприятия увеличивают выпуск целевой продукции военного назначения, они еще и наращивают темпы роста гражданской», - сказал Свинин.

Отметим, что за 6 месяцев 2019 года предприятия ОПК республики выпустили продукцию на сумму более 46 млрд рублей. Это на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В 2018 году доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК Удмуртии составила 18,4%.

09:00, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
160
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#ОПК

 

 

 


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