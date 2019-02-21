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Соглашение о модернизации водоканала в Глазове на 1,2 млрд рублей планируют подписать в марте

15:30, 21 февраля, 2019
Анна Торхова
15:30, 21 февраля, 2019
Анна Торхова
73
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#Удмуртия\n#тарифы\n#коммуникация\n#водоснабжение
73
0

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, власти не хотят поднимать тарифы.

Глазов. Удмуртия. В марте Удмуртия планирует подписать соглашение о модернизации водоканала в Глазове на сумму 1,2 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс», заключительные переговоры с концессионером АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» («ОТЭК») пройдут в феврале.

Единая теплоснабжающая организация Глазова намерена взять водоканал в концессию на 15 лет.

По словам главы республики Александра Бречалова, в связи с заключением договора власти не хотели бы повышать размер тарифов.

В интервью агентству руководитель также добавил, что на сегодняшний день вся система водопровода и водоотведения находится в аварийном состоянии.

Помимо этого, власти рассматривают еще около 10 концессионных соглашений.

Сусанин / Концессией больше, концессией меньше... - Статьи

Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии ведет работу по сдаче в концессию сетей водопровода и канализации Глазова. Схема ремонта и обслуживания коммунальных объектов с привлечением ресурсов компаний концессионеров для Удмуртии не нова. Уже реализуется концессия на ижевских теплосетях, осуществление которой было поручено ООО "Удмуртские коммунальные сети".

15:30, 21 февраля, 2019
Анна Торхова
73
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#Удмуртия\n#тарифы\n#коммуникация\n#водоснабжение

 

 

 


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