Соглашение о модернизации водоканала в Глазове на 1,2 млрд рублей планируют подписать в марте

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, власти не хотят поднимать тарифы.

Глазов. Удмуртия. В марте Удмуртия планирует подписать соглашение о модернизации водоканала в Глазове на сумму 1,2 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс», заключительные переговоры с концессионером АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» («ОТЭК») пройдут в феврале.

Единая теплоснабжающая организация Глазова намерена взять водоканал в концессию на 15 лет.

По словам главы республики Александра Бречалова, в связи с заключением договора власти не хотели бы повышать размер тарифов.

В интервью агентству руководитель также добавил, что на сегодняшний день вся система водопровода и водоотведения находится в аварийном состоянии.

Помимо этого, власти рассматривают еще около 10 концессионных соглашений.