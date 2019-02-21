Соглашение о модернизации водоканала в Глазове на 1,2 млрд рублей планируют подписать в марте

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, власти не хотят поднимать тарифы.
Глазов. Удмуртия. В марте Удмуртия планирует подписать соглашение о модернизации водоканала в Глазове на сумму 1,2 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс», заключительные переговоры с концессионером АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» («ОТЭК») пройдут в феврале.
Единая теплоснабжающая организация Глазова намерена взять водоканал в концессию на 15 лет.
По словам главы республики Александра Бречалова, в связи с заключением договора власти не хотели бы повышать размер тарифов.
В интервью агентству руководитель также добавил, что на сегодняшний день вся система водопровода и водоотведения находится в аварийном состоянии.
Помимо этого, власти рассматривают еще около 10 концессионных соглашений.
Сусанин / Концессией больше, концессией меньше... - Статьи
Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии ведет работу по сдаче в концессию сетей водопровода и канализации Глазова. Схема ремонта и обслуживания коммунальных объектов с привлечением ресурсов компаний концессионеров для Удмуртии не нова. Уже реализуется концессия на ижевских теплосетях, осуществление которой было поручено ООО "Удмуртские коммунальные сети".