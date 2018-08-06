«Ижавиа» временно перестанет кормить пассажиров на нескольких рейсах

Речь не идет о маршруте Ижевск-Москва-Ижевск.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Ижавиа» временно перестала кормить пассажиров на нескольких рейсах. Обь этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отметим, что речь не идет о рейсах, которые следуют по направлению Ижевск-Москва-Ижевск. В список попали рейсы:

ИЖ721/722 Уфа-Краснодар-Уфа

ИЖ723/724 Уфа-Краснодар-Уфа

ИЖ403/404 Симферополь-Нижнекамск-Симферополь

ИЖ503/504 Сочи-Нижнекамск-Сочи

ИЖ509/510 Сочи-Пенза-Сочи

ИЖ603/604 Анапа-Нижнекамск-Анапа

ИЖ617/618 Анапа-Нижний Новгород-Анапа

Изменения будут действовать до конца периода летней навигации.