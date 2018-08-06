«Ижавиа» временно перестанет кормить пассажиров на нескольких рейсах

Речь не идет о маршруте Ижевск-Москва-Ижевск.
Ижевск. Удмуртия. Компания «Ижавиа» временно перестала кормить пассажиров на нескольких рейсах. Обь этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Отметим, что речь не идет о рейсах, которые следуют по направлению Ижевск-Москва-Ижевск. В список попали рейсы:
ИЖ721/722 Уфа-Краснодар-Уфа
ИЖ723/724 Уфа-Краснодар-Уфа
ИЖ403/404 Симферополь-Нижнекамск-Симферополь
ИЖ503/504 Сочи-Нижнекамск-Сочи
ИЖ509/510 Сочи-Пенза-Сочи
ИЖ603/604 Анапа-Нижнекамск-Анапа
ИЖ617/618 Анапа-Нижний Новгород-Анапа
Изменения будут действовать до конца периода летней навигации.