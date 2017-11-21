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      В Ижевске могут провести фестиваль технологий Geek Picnic и стартап-тур по поддержке инновационных проектов

      13:17, 21 ноября, 2017
      13:17, 21 ноября, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Александр Свинин
      Фото: facebook.com/asvinin
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      Об этом на встрече с IT-сообществом заявил и.о. зампреда правительства Удмуртии Александр Свинин.

      Ижевск. Удмуртии. Ижевск летом 2018 года может принять фестиваль Geek Picnic. Об этом во время встречи с представителями ижевского IT-сообщества 20 ноября сообщил и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

      «Geek Picnic – федеральное мероприятие, даже уже международное, оно проходило в Израиле, - рассказал Свинин. – Его организаторы уже два раза приезжали в Удмуртию, смотрели площадку для проведения. Мы надеемся, что до конца года сможем с ними договориться, и следующим летом это мероприятие пройдет в Ижевске».

      Кроме того, как отметил Свинин, уже достигнута договоренность с Фондом Сколково о проведении в Удмуртии летом 2018 года мероприятия «Стартап-Тур». Республика подавала заявку и вошла в число 13 российских регионов, где это мероприятие точно состоится.

      Наша справка:

      Geek Picnic – европейский научно-популярный фестиваль, посвященный технологиям, науке и творчеству. Проходит с 2011 года.

      «Старап-Тур» - масштабный проект Фонда Сколково по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд.

      13:17, 21 ноября, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Александр Свинин

       

       

       

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