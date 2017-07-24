Ракеты «Вихрь» хорошо проявляют себя в войсках.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод получит госзаказ на ракеты «Вихрь» в 2018 году. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на управляющего директора предприятия Александра Гвоздика.

«В 2016 году мы выполнили гособоронзаказ (на производство управляемых ракет «Вихрь» - Прим.ред) в полном объеме, закрыты все заказы, все объемы. В этом году, в 2017 году, объем на уровне года 2016, то есть мы тут достаточно неплохо идем», - цитирует издание слова руководителя предприятия.

Гвоздик добавил, что объем госзаказа на 2018 год будет «на уровне» и не упадет. Однако подробности уточнять не стал.

Управляющий директор Ижевского механического завода подчеркнул также, что наличие заказов говорит о том, что ракеты «Вихрь» хорошо проявляют себя в войсках.