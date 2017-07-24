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      Ижевский механический завод получит госзаказ на ракеты «Вихрь» в 2018 году

      09:00, 24 июля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 24 июля, 2017
      Ксения Чернова
      121
      0
      #промышленность\n#армия\n#Ижевск\n#Ижевский механический завод
      Фото: warfiles.ru
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      0

      Ракеты «Вихрь» хорошо проявляют себя в войсках.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод получит госзаказ на ракеты «Вихрь» в 2018 году. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на управляющего директора предприятия Александра Гвоздика.

      «В 2016 году мы выполнили гособоронзаказ (на производство управляемых ракет «Вихрь» - Прим.ред) в полном объеме, закрыты все заказы, все объемы. В этом году, в 2017 году, объем на уровне года 2016, то есть мы тут достаточно неплохо идем», - цитирует издание слова руководителя предприятия.

      Гвоздик добавил, что объем госзаказа на 2018 год будет «на уровне» и не упадет. Однако подробности уточнять не стал.

      Управляющий директор Ижевского механического завода подчеркнул также, что наличие заказов говорит о том, что ракеты «Вихрь» хорошо проявляют себя в войсках.

      09:00, 24 июля, 2017
      Ксения Чернова
      121
      0
      #промышленность\n#армия\n#Ижевск\n#Ижевский механический завод

       

       

       

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