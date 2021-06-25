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Тест
Знаете ли вы фразеологизмы?

Наш язык богат идиоматическими выражениями, и это не то, о чём вы подумали. Идиома или фразеологизм — это когда несколько слов вместе значат совсем не то, что каждое из них по отдельности. Давайте проверим ваши познания в этой области.

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Давайте начнём с простого. Что означает опростоволоситься?
Правильный ответ восходит к временам, когда голова каждого уважающего себя человека на людях должна была быть покрыта. Опростоволоситься значит лишиться головного убора и, тем самым, покрыть себя позором.
Правильный ответ восходит к временам, когда голова каждого уважающего себя человека на людях должна была быть покрыта. Опростоволоситься значит лишиться головного убора и, тем самым, покрыть себя позором.
Правильный ответ восходит к временам, когда голова каждого уважающего себя человека на людях должна была быть покрыта. Опростоволоситься значит лишиться головного убора и, тем самым, покрыть себя позором.
Правильный ответ восходит к временам, когда голова каждого уважающего себя человека на людях должна была быть покрыта. Опростоволоситься значит лишиться головного убора и, тем самым, покрыть себя позором.
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Продолжим с простыми вопросами. Кто такой свадебный генерал?
Происхождение фразеологизма связано с купеческим обычаем приглашать для большей важности на свадьбу отставного генерала за плату и угощение.
Происхождение фразеологизма связано с купеческим обычаем приглашать для большей важности на свадьбу отставного генерала за плату и угощение.
Происхождение фразеологизма связано с купеческим обычаем приглашать для большей важности на свадьбу отставного генерала за плату и угощение.
Происхождение фразеологизма связано с купеческим обычаем приглашать для большей важности на свадьбу отставного генерала за плату и угощение.
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И раз уж мы заговорили о важных чинах — кто такой серый кардинал?
Францией во времена Людовика XIII на самом деле фактически управлял «красный кардинал» Ришелье (по цвету шапочки), за ним же однако стоял не занимавший формального поста отец Жозеф, впоследствии прозванный «серым кардиналом», поскольку он был монахом Ордена капуцинов, носивших рясу серого цвета.
Францией во времена Людовика XIII на самом деле фактически управлял «красный кардинал» Ришелье (по цвету шапочки), за ним же однако стоял не занимавший формального поста отец Жозеф, впоследствии прозванный «серым кардиналом», поскольку он был монахом Ордена капуцинов, носивших рясу серого цвета.
Францией во времена Людовика XIII на самом деле фактически управлял «красный кардинал» Ришелье (по цвету шапочки), за ним же однако стоял не занимавший формального поста отец Жозеф, впоследствии прозванный «серым кардиналом», поскольку он был монахом Ордена капуцинов, носивших рясу серого цвета.
Францией во времена Людовика XIII на самом деле фактически управлял «красный кардинал» Ришелье (по цвету шапочки), за ним же однако стоял не занимавший формального поста отец Жозеф, впоследствии прозванный «серым кардиналом», поскольку он был монахом Ордена капуцинов, носивших рясу серого цвета.
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Некоторые фразеологизмы пришли к нам из мифологии. Что такое прокрустово ложе?
Своим возникновением фразеологизм обязан древнегреческой мифологии. Прокруст был разбойником, который обрубал или вытягивал ноги жертв по длине своего ложа. Тесей впоследствии проделал это с его головой.
Своим возникновением фразеологизм обязан древнегреческой мифологии. Прокруст был разбойником, который обрубал или вытягивал ноги жертв по длине своего ложа. Тесей впоследствии проделал это с его головой.
Своим возникновением фразеологизм обязан древнегреческой мифологии. Прокруст был разбойником, который обрубал или вытягивал ноги жертв по длине своего ложа. Тесей впоследствии проделал это с его головой.
Своим возникновением фразеологизм обязан древнегреческой мифологии. Прокруст был разбойником, который обрубал или вытягивал ноги жертв по длине своего ложа. Тесей впоследствии проделал это с его головой.
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Кто такая сирота казанская?
Этот фразеологизм восходит ко временам Ивана Грозного, когда казанские мурзы старались выпросить у русского царя различные поблажки, ссылаясь на сиротство и прочие придуманные несчастья.
Этот фразеологизм восходит ко временам Ивана Грозного, когда казанские мурзы старались выпросить у русского царя различные поблажки, ссылаясь на сиротство и прочие придуманные несчастья.
Этот фразеологизм восходит ко временам Ивана Грозного, когда казанские мурзы старались выпросить у русского царя различные поблажки, ссылаясь на сиротство и прочие придуманные несчастья.
Этот фразеологизм восходит ко временам Ивана Грозного, когда казанские мурзы старались выпросить у русского царя различные поблажки, ссылаясь на сиротство и прочие придуманные несчастья.
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А кто такой японский городовой?
Да, это просто бессмысленный эвфемизм, как «япона мать», хотя у идиомы есть своя история. Она обязана своим происхождением реальному японскому городовому, который ударил будущего русского царя Николая II за неподобающее поведение на улице.
Да, это просто бессмысленный эвфемизм, как «япона мать», хотя у идиомы есть своя история. Она обязана своим происхождением реальному японскому городовому, который ударил будущего русского царя Николая II за неподобающее поведение на улице.
Да, это просто бессмысленный эвфемизм, как «япона мать», хотя у идиомы есть своя история. Она обязана своим происхождением реальному японскому городовому, который ударил будущего русского царя Николая II за неподобающее поведение на улице.
Да, это просто бессмысленный эвфемизм, как «япона мать», хотя у идиомы есть своя история. Она обязана своим происхождением реальному японскому городовому, который ударил будущего русского царя Николая II за неподобающее поведение на улице.
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Сколько лет женщине бальзаковского возраста?
Выражение бальзаковский возраст появилось после выхода романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина».
Выражение бальзаковский возраст появилось после выхода романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина».
Выражение бальзаковский возраст появилось после выхода романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина».
Выражение бальзаковский возраст появилось после выхода романа Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина».
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Что означает выражение лукуллов пир?
Чрезвычайно богатый римский военачальник Луций Лициний Лукулл остался в памяти народа благодаря роскошным пирам, на которые поставлялась еда со всего света. Павлины, рябчики, журавли, устрицы, финики и так далее, включая кушанья из соловьиных язычков.
Чрезвычайно богатый римский военачальник Луций Лициний Лукулл остался в памяти народа благодаря роскошным пирам, на которые поставлялась еда со всего света. Павлины, рябчики, журавли, устрицы, финики и так далее, включая кушанья из соловьиных язычков.
Чрезвычайно богатый римский военачальник Луций Лициний Лукулл остался в памяти народа благодаря роскошным пирам, на которые поставлялась еда со всего света. Павлины, рябчики, журавли, устрицы, финики и так далее, включая кушанья из соловьиных язычков.
Чрезвычайно богатый римский военачальник Луций Лициний Лукулл остался в памяти народа благодаря роскошным пирам, на которые поставлялась еда со всего света. Павлины, рябчики, журавли, устрицы, финики и так далее, включая кушанья из соловьиных язычков.
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Что не так с человеком, который проглотил аршин?
Аршином называлась толстая деревянная или металлическая линейка длиной 71 см, которой пользовались портные. С приходом новой системы мер на смену ему пришёл деревянный метр, но выражение уже прижилось.
Аршином называлась толстая деревянная или металлическая линейка длиной 71 см, которой пользовались портные. С приходом новой системы мер на смену ему пришёл деревянный метр, но выражение уже прижилось.
Аршином называлась толстая деревянная или металлическая линейка длиной 71 см, которой пользовались портные. С приходом новой системы мер на смену ему пришёл деревянный метр, но выражение уже прижилось.
Аршином называлась толстая деревянная или металлическая линейка длиной 71 см, которой пользовались портные. С приходом новой системы мер на смену ему пришёл деревянный метр, но выражение уже прижилось.
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Напоследок вопрос посложнее. Кого называют валаамской ослицей?
Нет, для таких людей фразеологизм ещё не придуман.
Нет, это буриданов осёл.
Нет, это козёл отпущения.
Верно. Это библейский сюжет, описанный в главе 22 Книги чисел.
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Маловато
Кажется, вы прочли очень мало книг. Либо ваш круг общения крайне узок. Подумайте, может быть стоит это исправить.
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Неплохо.
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Супер!
Несмотря на подвох в некоторых вопросах, вы всё-таки справились. Ваши знания действительно впечатляют (если конечно вы не выпускница филфака).
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