Тест

Знаете ли вы фразеологизмы?

Наш язык богат идиоматическими выражениями, и это не то, о чём вы подумали. Идиома или фразеологизм — это когда несколько слов вместе значат совсем не то, что каждое из них по отдельности. Давайте проверим ваши познания в этой области.