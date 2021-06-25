Знаете ли вы фразеологизмы?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
Наш язык богат идиоматическими выражениями, и это не то, о чём вы подумали. Идиома или фразеологизм — это когда несколько слов вместе значат совсем не то, что каждое из них по отдельности. Давайте проверим ваши познания в этой области.
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