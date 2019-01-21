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РУСАДА проверит 13-летнюю фигуристку, оправдавшую употребление «правильного» допинга

16:10, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
16:10, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
136
0
#Москва\n#фигурист\n#допинг
Фото: pxhere.com
136
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Анастасия Шаботова раскрыла секрет «стабильных выступлений» в Инстаграме.

Москва. Российская 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова рассказала о секрете «стабильного выступления» в прямом эфире в Инстаграме. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить», - сообщила юниорка болельщикам в прямом эфире.

Кроме того, девушка уверена, что спортсмены, тренирующиеся на катке «Хрустальный», «конечно, пьют».  

Особое внимание на юную фигуристку пообещал обратить глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Он заявил о необходимости проведения дополнительной проверки и образовательной работы с Шаботовой.  

«Но главное - мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу», - сказал Ганус.

Заявление фигуристки серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух назвал чушью, пишет Sport24.ru.

«Девочка чушь сказала, даже разбираться не стоит. Наверняка, это высказывание вырвано из контекста. Наоборот, наверное, она пыталась над этим посмеяться», — предположил Авербух.

16:10, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
136
0
#Москва\n#фигурист\n#допинг

 

 

 


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