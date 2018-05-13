Россия обыграла сборную Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Дания. Сборная России с трудом обыграла команду Швейцарии на чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Заброшенные шайбы в свой актив записали Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко, а также Никита Нестеров. Швейцарцы ответили точными бросками Рамона Унтерзандера, Свена Андригетто и Гаэтана Хаса.

Отметим, что Россия выиграла четвёртый матч из пяти и идет второй в своей группе после Швеции. Швейцария потерпела второе поражение в пяти встречах и занимает четвертую строчку в группе «А».