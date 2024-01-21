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Гости и жители Москвы могут получить бесплатный билет в зоопарк за подарки для животных

17:30, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Гости и жители Москвы могут получить бесплатный билет в зоопарк за подарки для животных
17:30, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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Фото: unsplash.com (Игорь Омилаев)
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Особенный подарок сотрудники учреждения просят для чернорукого гиббона Лизы.

Москва. В Москве можно получить бесплатный билет в местный зоопарк за подарки для животных. Об этом пишет «МИР 24».

Сотрудники учреждения принимают в дар мячи разных размеров и цветов, но они обязательно должны быть сделаны из экологически чистых материалов. Помимо этого, животным понравятся гантели, кольца, качели, лесенки и мостики. Грызунам лучше всего дарить кубы, птицам — кольца и канаты, а чернорукий гиббон Лиза хочет игрушечного щенка.

Отмечается, что перед тем, как подарки попадут в лапы обитателей зоопарка, их проверят зоологи.

Подарки принимают с 10:00 до 16:00 около главного входа в зоопарк и у нового входа со стороны метро Баррикадная. 

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17:30, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
106
0