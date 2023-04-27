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Сторонники ЛДПР решили устроить первомайскую демонстрацию в Minecraft

16:19, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сторонники ЛДПР решили устроить первомайскую демонстрацию в Minecraft
16:19, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#политика\n#власть\n#партии\n#Первомай\n#памятник\n#компьютерные игры\n#виртуальные экскурсии\n#Владимир Жириновский\n#ЛДПР
Фото: vk.com/zhirinovskyv
66
0

Кроме того, там появился 200-метровый памятник Жириновскому.

Москва. Онлайн-демонстрацию в компьютерной игре Minecraft проведут на 1 мая активисты либерально-демократической партии России. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Свинцов, виртуальное шествие пройдет у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. По его словам, неизвестный скульптор уже воздвиг в Minecraft 200-метровый памятник политику. Правда, стопроцентного портретного сходства достигнуть не удалось, но Свинцов выразил надежду, что к Первомаю лицо Владимира Вольфовича доведут до совершенства. Начало демонстрации назначено на 12-00 МСК.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года, когда ему было 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля. 

В первую годовщину смерти Жириновского его преемник на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что высказывания, речи и книги основателя партии будут использованы для создания электронного алгоритма, который может быть использован при формировании стратегии развития России.

16:19, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#политика\n#власть\n#партии\n#Первомай\n#памятник\n#компьютерные игры\n#виртуальные экскурсии\n#Владимир Жириновский\n#ЛДПР