Сторонники ЛДПР решили устроить первомайскую демонстрацию в Minecraft

Москва. Онлайн-демонстрацию в компьютерной игре Minecraft проведут на 1 мая активисты либерально-демократической партии России. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Свинцов, виртуальное шествие пройдет у памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. По его словам, неизвестный скульптор уже воздвиг в Minecraft 200-метровый памятник политику. Правда, стопроцентного портретного сходства достигнуть не удалось, но Свинцов выразил надежду, что к Первомаю лицо Владимира Вольфовича доведут до совершенства. Начало демонстрации назначено на 12-00 МСК.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года, когда ему было 75 лет. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

В первую годовщину смерти Жириновского его преемник на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что высказывания, речи и книги основателя партии будут использованы для создания электронного алгоритма, который может быть использован при формировании стратегии развития России.