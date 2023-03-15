Для иностранных IT-специалистов упростили получение ВНЖ в России

Москва. Иностранные разработчики смогут получать вид на жительство в России и заключать трудовой договор с организациями в упрощённой форме. Как передаёт «360», об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Иностранные IT-специалисты получат возможность без патента или оформления разрешения на работу заключать гражданско-правовой договор или трудовой договор на выполнение работ с аккредитованными российскими организациями.

Также они смогут подать заявку на получение ВНЖ в упрощенном порядке. Для этого специалисту и членам его семьи необходимо обратиться с письменным заявлением в территориальное подразделение по вопросам миграции. Срок рассмотрения такой заявки составит три месяца.