До конца 2022 года ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в такси

Москва. Минцифры России вместе с властями регионов и перевозчиками такси запустили программу бесплатных поездок для ветеранов ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития.

До конца 2022 года пожилые люди смогут заказать бесплатное такси независимо от цели поездки. Также с ветераном могут поехать сопровождающие родственники.

Бесплатное такси предоставят для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, военнослужащих последнего военного призыва в годы ВОВ и для лиц, работавших на противовоздушной обороне в период ВОВ.

Каждый ветеран сможет совершить поездки на общую сумму до 3 тыс. рублей на человека.

Чтобы попасть в программу, номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. Заказать такси сможет как сам ветеран, так и его представитель или родственник по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану, или позвонив в социальную службу. Через некоторое время на мобильный телефон ветерана придет сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

С 6 мая услуга начала действовать в Московской области и 42 городах России. К 10 июня она появится во всех городах, где работают такси и живут ветераны.