Дмитрий Медведев счёл возможным снятие моратория на смертную казнь в России

Москва. Экс-президент России и зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев назвал исключение России из Совета Европы и ПАСЕ поводом «хлопнуть дверью» и возможностью вернуть практику смертной казни для опаснейших преступников. Об этом политик написал на своей странице «ВКонтакте».

«Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», — написал Медведев.

Он предположил, что «всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи». Дмитрий Медведев подчеркнул, что ему «глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей». Он заявил: «Я – гражданин России. И этим всё сказано».

«Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал Медведев.