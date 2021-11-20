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Владимир Путин удостоил патриарха Кирилла высшей награды России

19:40, 20 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Владимир Путин удостоил патриарха Кирилла высшей награды России
19:40, 20 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Москва\n#Россия\n#награды\n#Патриарх Кирилл
Фото: patriarchia.ru
120
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Орден Андрея Первозванного предстоятель РПЦ получил в день 75-летия.

Москва. Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. Как передают «Известия», награждение состоялось в Кремле в субботу, 20 ноября, в день 75-летия предстоятеля Русской православной церкви.

Согласно указу главы государства, патриарх награжден «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

Глава государства поздравил патриарха и отметил, что Русская православная церковь знала разные времена, но в настоящее время её голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют.

19:40, 20 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
120
0
#Москва\n#Россия\n#награды\n#Патриарх Кирилл
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