Владимир Путин удостоил патриарха Кирилла высшей награды России

Орден Андрея Первозванного предстоятель РПЦ получил в день 75-летия.

Москва. Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. Как передают «Известия», награждение состоялось в Кремле в субботу, 20 ноября, в день 75-летия предстоятеля Русской православной церкви.

Согласно указу главы государства, патриарх награжден «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

Глава государства поздравил патриарха и отметил, что Русская православная церковь знала разные времена, но в настоящее время её голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют.