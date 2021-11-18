Семьи с детьми не будут платить НДФЛ при расширении жилплощади

Закон об этом приняла в 3 чтении Госдума.



Москва. Госдума освободила семьи с детьми от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартир. Закон об этом принят в третьем чтении на пленарном заседании 18 ноября, сообщила пресс-служба российского парламента.

Уточняется, что речь идет только о сделках с целью улучшения жилищных условий, то есть приобретаемая жилплощадь должна быть больше, чем продаваемая. При этом в семье должно быть не менее двоих детей.

«Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также он отметил, что принятый закон будет распространяться на доходы от продажи квартир, начиная с 1 января 2021 года.

Тем же документом Госдума освободила от уплаты НДФЛ и страховых взносов средства, полученные гражданами от государства в рамках мер по снижению негативных последствий пандемии COVID-19, в пределах одного минимального размера оплаты труда. Сейчас он составляет 12 792 рубля.

Кроме того, подоходным налогом не будут облагаться мероприятия, выполненные в рамках догазификации домов россиян.