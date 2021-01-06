Первые в современной истории метро в Москве женщины-машинисты вышли на линию

Запрет на работу женщины получили в начале 1980-х годов.

Москва. Первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро. Как сообщила пресс-служба предприятия, год назад вступил в силу приказ министерства труда и социальной защиты России, который теперь позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов.

Отметим, что машинистки работали в столичном метрополитене с момента его запуска в 1935 году, но в начале 1980-х годов власти ввели запрет на приём новых сотрудниц из-за нагрузок и неблагоприятных условий труда. Мэр Москвы и городской Дептранс последовательно добивались разрешения на профессию «машинист электропоезда» для женщин с помощью коллег из Минтранса и Минтруда и соцзащиты.

«Как только разрешение было получено, мы открыли курсы подготовки для первых женщин-машинистов Мосметро. Теперь, после успешной сдачи аттестации, они повезут первых пассажиров», — сообщили в ГУП «Московский метрополитен».

Поезда, управляемые двенадцатью женщинами-машинистами, пойдут по одной из самых современных линий метро — Филевской, открытый участок которой был реконструирован. Эта должность в московском метро сейчас не сопряжена с тяжёлой физической нагрузкой — перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, автоматизирован.

Для первых женщин-машинистов разрабатывается специальная форменная одежда, состоящая из летней и зимней формы и аксессуаров. Форму разработали с учетом пожеланий как от действующих сотрудниц метро, так и опыта мужчин-машинистов и мнения кандидаток в машинисты. Женщины сами будут выбирать, в чём им удобнее управлять поездом — в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учётом этих вариаций.

«Мы очень гордимся тем, что Московский транспорт — это территория, во всем доступная для людей вне зависимости от пола!» — отметили в предприятии.