В Москве прекратили дело детского хосписа «Дом с маяком»

Учреждение собирались оштрафовать на 200 тыс рублей за нарушения при хранении наркотических препаратов.



Москва. Московский городской суд прекратил административное дело против детского хосписа «Дом с маяком» и отменил назначенный учреждению штраф в 200 тыс. рублей. Об этом пишет «Интерфакс»

В пресс-службе Мосгорсуда агентству объяснили, что правонарушение признано малозначительным.

10 декабря Зюзинский суд столицы оштрафовал хоспис на 200 тыс. рублей. Приговору предшествовала проведенная в конце ноября полицейская проверка. Она была вызвана обращением неизвестного лица, которое сообщило, что учреждение выписывает большие количества наркотических препаратов мальчику. Кстати, ребенка взяла к себе домой директор по развитию фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. Ее автор жалобы обвинял в незаконном распространении указанных средств.

По словам Лидии Мониавы, проверка выявила лишь недочеты в ведении журналов.

Добавим, решение Зюзинского суда о наложении штрафа на благотворительный фонд оспорила прокуратура.