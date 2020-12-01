Ефремова доставили в колонию, где до него сидели Мамаев и Кокорин

Учреждение находится под Белгородом.



Алексеевка. Белгородская область. Артиста Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в нетрезвом виде, отправили в колонию №4 под Белгородом. Об этом пишет со ссылкой на ТАСС «Российская газета».

Перед этим актер находился в СИЗО на карантине из-за пандемии коронавируса.

Издание напоминает, что ранее в данном учреждении отбывали наказание осужденные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Также отмечается, что в колонии №4, расположенной в городе Алексеевка, осужденные могут освоить несколько рабочих специальностей: токаря, оператора котельной и швейной машины, повара, электромонтера. Из товаров народного потребления на производствах исправительного учреждения производят медицинские костюмы, дезинфекторы, моющие средства, стеклянные сувениры и деревянные поддоны.

Не исключено, кстати, что заслуженный артист России откроет в колонии театр – он уже выступал с таким предложением на встрече с общественниками.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в пьяном ДТП с летальным исходом. 8 июня в центре Москвы внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

22 октября Мосгорсуд смягчил вынесенный судом низшей инстанции приговор: вместо 8 лет, Ефремов проведет в колонии 7 лет и 6 месяцев. Также актер выплатил крупные компенсации родственникам погибшего водителя.