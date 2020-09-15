Еще одна страна открылась для россиян

Теперь в Южную Осетию разрешен свободный въезд и выезд.

Москва. Россия 15 сентября открыла границу с Южной Осетией. Распоряжение за подписью председателя кабмина Михаила Мишустина опубликовано на сайте Правительства России.

С сегодняшнего дня жители Алании могут беспрепятственно въезжать в страну, а граждане России – прибывать в Южную Осетию.

Помимо этого, въезд и выезд из России разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. «Решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов», - говорится на сайте кабмина.

Также ограничения отменили для тех, кто задействован в работе по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности отечественных летных машин.