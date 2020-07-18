Власти Сочи рассказали о загруженности отелей

Гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели заполнены на 100%.
Сочи. Краснодарский край. Отели и гостиницы Сочи заполнены уже на 90%. Об этом сообщается на официальном портале города.
Курорт вернулся к привычной жизни. С 18 июля там откроются аквапарки и бассейны.
Как рассказал вице-мэр Сочи Владимир Пушкарёв, загрузка отмечается не только у побережья, но и в горном кластере, который обычно востребован зимой. Заполненность там составляет 85%.
Гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели загружены уже на 100%. В августе, пиковый месяц курортного сезона, средняя загрузка отелей прогнозируется на уровне 96%. На октябрь и ноябрь большая часть баз отдыха уже забронирована.
Напомним, в Удмуртии после сообщений о возобновлении авиасообщения с Турцией, взлетел спрос на путевки.