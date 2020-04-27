В российских регионах откроются убежища для жертв домашнего насилия

Создать их рекомендовала правительственная комиссия по профилактике правонарушений.



Москва. Руководителям регионов России рекомендовали открыть кризисные центры для жертв домашнего насилия с возможностью временного проживания. Как пишут «Известия», решение об этом приняла правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Отмечается, что губернаторы должны предварительно изучить реальную потребность в таких убежищах.

Также главам регионов рекомендовали разместить на официальных сайтах органов власти информацию о телефонах доверия и контакты региональных кризисных центров помощи женщинам. Еще одна задача - оказать поддержку некоммерческим организациям, занимающимся профилактикой домашнего насилия. Кроме того, в субъектах Федерации должна быть проведена работа по созданию «устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье» обществом. Отчитаться о принятых мерах необходимо в срок до 1 июня.

Добавим, по данным экспертов, проблема домашнего насилия в России в условиях самоизоляции резко обострилась.