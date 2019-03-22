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Правительство России заморозит цены на бензин до лета

09:24, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:24, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Правительство\n#бензин\n#Москва\n#цены\n#топливо\n#цены на бензин
Фото: pxhere.com
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Соглашение с нефтяниками продлят на 1 квартал.

Москва. Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизель. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

По словам вице-премьера Дмитря Козака, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

«На этот период, пока мы разрабатываем механизм, и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — сказал вице-премьер.

Напомним, 31 октября 2018 года правительство и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо на июльском уровне.

09:24, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
29
0
#Правительство\n#бензин\n#Москва\n#цены\n#топливо\n#цены на бензин

 

 

 


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