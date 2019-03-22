Правительство России заморозит цены на бензин до лета

Соглашение с нефтяниками продлят на 1 квартал.

Москва. Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизель. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС.

По словам вице-премьера Дмитря Козака, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

«На этот период, пока мы разрабатываем механизм, и он не вступит в действие, принято решение на один квартал продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — сказал вице-премьер.

Напомним, 31 октября 2018 года правительство и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо на июльском уровне.