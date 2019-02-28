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Россиянам упростят получение виз в Индонезию

11:17, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:17, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#путешествие\n#туристы\n#Индонезия\n#Россия.\n#туристический кластер\n#виза
Фото: pixabay.com
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Туристы смогут находиться в стране до полугода.

Москва. Правительство России одобрило проект соглашения с Индонезией об упрощении визового режима взаимных поездок граждан. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Россиянам разрешат находиться на островном государстве до полугода.

Для получения однократной визы в Индонезию туристы из России должны предоставить загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее чем через полгода с даты въезда, для многократной визы – действующий еще не менее 18 месяцев. Также россияне обязаны предоставить документы, «подтверждающие туристическую цель поездки», отчет о финансовом положении, проездной билет и подтверждение бронирования отеля.

Однократная виза будет готова в течение 5 рабочих дней, многократная – через 10.

Сейчас между Россией и Индонезией действует безвизовый режим на срок путешествия до 30 дней.

Однако российские операторы считают, что турбизнес от нововведения «ничего не выиграет».

«Организованным туристам, которые едут на индонезийский архипелаг, вполне хватает 30 дней уже действующего безвиза. Обычно наши соотечественники едут в Индонезию (чаще всего на Бали) на 10-14 дней», - поделились операторы с АТОР.

Тем не менее новые правила въезда могут быть необходимы для самостоятельных туристов и фрилансеров.  

11:17, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
116
0
#путешествие\n#туристы\n#Индонезия\n#Россия.\n#туристический кластер\n#виза

 

 

 


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