Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

Информацию опубликовали к 75-летию со Дня снятия блокады.





Москва. Минобороны России рассекретило данные об операциях прорыва блокады Ленинграда, а также о дополнительных «участниках» дороги жизни. Графу «секретно» сняли к 75-летию со дня прекращения изоляции города.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. 28 месяцев жизнь в городе поддерживала дорога жизни –трасса, проложенная по льду замерзшей Ладоги. Такую информацию знает каждый из учебников истории.

Однако промышленную жизнь в городе поддерживал 35-километровый трубопровод, проложенный в озере. По нему в Ленинград перегоняли топливо и нефтепродукты. Он начал работу 18 июня 1942 года.

В навигационные периоды перевозками занимались корабли Ладожской военной флотилии и суды Северо-Западного речного пароходства. Они выходили из портов Новая Ладога и Корона до порта Осиновец.

Всего в блокадный город провезли более 1,6 млн тонн груза. Из Ленинграда эвакуировали порядка 1,3 млн блокадников.

В воде также шла своя борьба: под Ладогой с 1943 года курсировали две подводные лодки «М-77» и «М-79», выполняя боевые и разведывательные операции.

Замаскированную технику к берегу доставили по железной дороге. Во время транспортировки негабаритного груза отключали высоковольтные линии, соблюдали скоростной режим.

На лодках провозили разведывательно-диверсионные группы на побережье, захваченное противником. Уже за полгода экипажи провели 12 боевых выходов.

В 1944 году «М-77» ночью перебрасывала десант на остров Валаам

После освобождения Ленинграда 27 января в 20:00 город салютовал 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.