В России продолжат программу расселения аварийного жилья

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Кемерово. Кемеровская область. Президент России Владимир Путин заявил, что программа расселения аварийного жилья будет продолжена. Об этом пишут «Известия».

«Мы эту программу будем продолжать. Кемерово — это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья», — ответил глава государства на вопрос рабочего угольного разреза «Черниговец».

Мужчина пожаловался на власти Кемеровской области, которые не смогли выделить квартиры двум семьям. Но его словам, в администрации ответили, что квартиры выдавать не планировали.

«Они ошибаются», — ответил врио главы области Сергей Цивилев.

Президент отметил, что две квартиры «это не такая большая проблема для Кемеровской области».