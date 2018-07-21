play
pause
  • $ 63.49 ↑
  • € 73.93 ↑

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
12:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
375
0
#Владимир Путин\n#пенсии\n#Москва\n#реформа\n#Путин\n#пенсионный возраст
Фото: kremlin.ru
375
0

По словам президента, пенсионная система «лопнет», если число занятых сравнится с количеством неработающих.

Москва. Президенту России Владимиру Путину не понравились предложенные варианты изменения пенсионного законодательства. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам президента, реформу можно не проводить еще «лет десять», денег на выплаты хватит. В то же время он отметил, что необходимо думать о будущем.

Путин заявил, что в случае, если число неработающих сравнится с количеством занятых, «лопнет» либо пенсионная реформа, либо бюджет и резервные фонды.

12:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
375
0
#Владимир Путин\n#пенсии\n#Москва\n#реформа\n#Путин\n#пенсионный возраст

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
9062

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

7758
17:25, 19 июля, 2018

В ижевском «Суперпарке» выявили нарушения требований пожарной безопасности

6093
12:00, 14 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

5607
16:59, 20 июля, 2018

Росавиация разрешила аэропорту Ижевска принимать «Суперджет»

4941
08:30, 18 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

14:30, 14 июля, 2018
2142

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1987
19:59, 14 июля, 2018

Ударом молнии в Ростовской области убило беременную женщину

1907
13:19, 15 июля, 2018

Хорватский футболист Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

1837
09:00, 16 июля, 2018

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1719
18:40, 17 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

10:06, 14 июля, 2018
2011

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

1958
16:56, 19 июля, 2018

Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки

1819
19:33, 15 июля, 2018

Секс-скандал довел британского министра до отставки

1795
10:51, 15 июля, 2018

В Германии места на кладбище разыграют в лотерее

1750
14:52, 15 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

20 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018