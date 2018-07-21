Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

По словам президента, пенсионная система «лопнет», если число занятых сравнится с количеством неработающих.

Москва. Президенту России Владимиру Путину не понравились предложенные варианты изменения пенсионного законодательства. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам президента, реформу можно не проводить еще «лет десять», денег на выплаты хватит. В то же время он отметил, что необходимо думать о будущем.

Путин заявил, что в случае, если число неработающих сравнится с количеством занятых, «лопнет» либо пенсионная реформа, либо бюджет и резервные фонды.