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      Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными

      17:38, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:38, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #животные\n#закон\n#наказание\n#штраф\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      158
      0

      Теперь за живодерство в тюрьме можно провести от 3 до 5 лет.  

      Москва. Депутаты Государственной думы приняли законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Как пишет Интерфакс, документ был одобрен во втором и третьем чтении.  

      По информации агентства, новый законопроект внесет поправки в Уголовный кодекс России и впервые с юридической точки зрения фиксирует, что животные не являются вещами.  

      Согласно документу, в том случае, если животное подвергается издевательствам из корыстных и хулиганских побуждений, и в результате этого погибает или травмируется, то суд имеет право наложить на нарушителя штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до 3 лет.  

      В том случае, если над животными издевалась группа людей в присутствии малолетнего, и при этом освящало все происходящее в СМИ и Интернете, то в качестве наказания суд может назначить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо отправить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.  

      Кроме того, отмечается, что одной из причин принятия законопроекта стала реакция и развернувшаяся общественная дискуссия вокруг дела хабаровских живодерок, которые издевались и убивали животных. Согласно постановлению суда, они проведут в колонии общего режима 4 года. 

      17:38, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      158
      0
      #животные\n#закон\n#наказание\n#штраф\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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