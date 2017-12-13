Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными

Теперь за живодерство в тюрьме можно провести от 3 до 5 лет.

Москва. Депутаты Государственной думы приняли законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Как пишет Интерфакс, документ был одобрен во втором и третьем чтении.

По информации агентства, новый законопроект внесет поправки в Уголовный кодекс России и впервые с юридической точки зрения фиксирует, что животные не являются вещами.

Согласно документу, в том случае, если животное подвергается издевательствам из корыстных и хулиганских побуждений, и в результате этого погибает или травмируется, то суд имеет право наложить на нарушителя штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до 3 лет.

В том случае, если над животными издевалась группа людей в присутствии малолетнего, и при этом освящало все происходящее в СМИ и Интернете, то в качестве наказания суд может назначить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо отправить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, отмечается, что одной из причин принятия законопроекта стала реакция и развернувшаяся общественная дискуссия вокруг дела хабаровских живодерок, которые издевались и убивали животных. Согласно постановлению суда, они проведут в колонии общего режима 4 года.