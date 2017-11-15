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      Госдума приняла в окончательном чтении закон о СМИ–иноагентах

      16:58, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:58, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      182
      0
      #политика\n#СМИ\n#депутаты\n#иностранные агенты\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      182
      0

      Депутаты проголосовали «за» в полном составе.  

      Москва. В России появился закон, определяющий статус СМИ-иноагента. Депутаты Госдумы одобрили документ единогласно в среду, 15 ноября, в третьем чтении, пишут «Известия». Далее его должен утвердить Совет Федерации, затем – подписать Президент. 

      Главным критерием, по которому средство массовой информации может быть признано иностранным агентом, указан факт получения финансирования из-за рубежа. Также в документ внесли поправки, которые касаются СМИ, зарегистрированные на территории другой страны, либо получающие денежные средства от иностранных структур-госорганов и компаний, или же от российских организаций с иностранным финансированием. 

      Ранее в Госдуме пригрозили ответными мерами на требование Минюста США к российскому телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Президент России Владимир Путин назвал этот шаг атакой на свободу слова.

      16:58, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      182
      0
      #политика\n#СМИ\n#депутаты\n#иностранные агенты\n#Госдума

       

       

       

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