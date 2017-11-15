Госдума приняла в окончательном чтении закон о СМИ–иноагентах

Депутаты проголосовали «за» в полном составе.

Москва. В России появился закон, определяющий статус СМИ-иноагента. Депутаты Госдумы одобрили документ единогласно в среду, 15 ноября, в третьем чтении, пишут «Известия». Далее его должен утвердить Совет Федерации, затем – подписать Президент.

Главным критерием, по которому средство массовой информации может быть признано иностранным агентом, указан факт получения финансирования из-за рубежа. Также в документ внесли поправки, которые касаются СМИ, зарегистрированные на территории другой страны, либо получающие денежные средства от иностранных структур-госорганов и компаний, или же от российских организаций с иностранным финансированием.

Ранее в Госдуме пригрозили ответными мерами на требование Минюста США к российскому телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Президент России Владимир Путин назвал этот шаг атакой на свободу слова.