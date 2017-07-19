Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

Речь идет о Крыме, Кубани, Ставропольщине и Алтайском крае.

Москва. Россиянам и иностранцам придется платить за отдых на самых популярных курортах страны. Закон о введении сбора за пребывание в ряде регионов приняла в среду, 19 июля, Госдума.

Как пишут «Известия», документ одобрен в третьем чтении. Далее его должны утвердить Совет Федерации и подписать Президент. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 мая следующего года. От уплаты курортного сбора освободят инвалидов первой группы и лиц, их сопровождающих, а также детей-инвалидов.

Документ обязывает всех совершеннолетних туристов, прибывающих на срок более 24 часов в Крым, Краснодарский, Ставропольский края, а также Алтайский край, платить от 50 до 100 рублей за сутки. При этом вводить сбор будут муниципалитеты. Они получат 70% собранных средств, которые можно будет тратить на развитие инфраструктуры для отдыха, за исключением строительства дорог и объектов ЖКХ.

В частности, в Ставропольском крае деньги с отдыхающих планируют собирать в четырех городах: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске.