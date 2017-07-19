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      Госдума ввела курортный сбор в четырех регионах России

      15:25, 19 июля, 2017
      Новичок
      15:25, 19 июля, 2017
      Новичок
      135
      0
      #отдых\n#налог\n#сбор денег\n#туристы\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      135
      0

      Речь идет о Крыме, Кубани, Ставропольщине и Алтайском крае.  

      Москва. Россиянам и иностранцам придется платить за отдых на самых популярных курортах страны. Закон о введении сбора за пребывание в ряде регионов приняла в среду, 19 июля, Госдума.  

      Как пишут «Известия», документ одобрен в третьем чтении. Далее его должны утвердить Совет Федерации и подписать Президент. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 мая следующего года. От уплаты курортного сбора освободят инвалидов первой группы и лиц, их сопровождающих, а также детей-инвалидов.  

      Документ обязывает всех совершеннолетних туристов, прибывающих на срок более 24 часов в Крым, Краснодарский, Ставропольский края, а также Алтайский край, платить от 50 до 100 рублей за сутки. При этом вводить сбор будут муниципалитеты. Они получат 70% собранных средств, которые можно будет тратить на развитие инфраструктуры для отдыха, за исключением строительства дорог и объектов ЖКХ.  

      В частности, в Ставропольском крае деньги с отдыхающих планируют собирать в четырех городах: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске.

      15:25, 19 июля, 2017
      Новичок
      135
      0
      #отдых\n#налог\n#сбор денег\n#туристы\n#Госдума

       

       

       

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