Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

Хоккеист женился на Анастасии Шубской в минувшие выходные.

Москва. Стало известно, что именно президент России презентовал молодоженам Овечкиным на свадьбу. Счастливая новобрачная выложила в Instagram фото роскошного чайного сервиза с поздравительной телеграммой Владимира Путина.

Как пишут «Известия», набор включает в себя прозрачные чашки, блюдца и чайник с узором в виде переплетающихся лепестков. «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — говорится в поздравительной телеграмме.

В настоящее время снимок удален, но новостные агентства успели с ним ознакомиться.

Добавим, свадьба российского хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» из НХЛ Александра Овечкина и Анастасии Шубской состоялась 8 июля в подмосковной Барвихе. Фактически пара уже год живет совместно.