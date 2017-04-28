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      «ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку

      14:21, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:21, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      128
      0
      #музыка\n#ВКонтакте\n#Одноклассники\n#соцсети\n#авторское право\n#платная подписка
      Фото: pixabay.com
      128
      0

      Бесплатное прослушивание тоже осталось, но с аудиорекламой.

      Москва. Компания Mail.ru Group ввела платную подписку на музыку в своих соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Стоимость ежемесячной подписки составит 149 рублей, сообщает «Интерфакс».

      «Подписка стоит 149 рублей в месяц и дает возможность слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме через приложение Boom», - отметили в Mail.ru Group.

      По словам представителей компании, подписка не является обязательной. Пользователи могут бесплатно прослушивать музыку, но с аудиорекламой. Для отключения рекламы требуется платная подписка, работающая на десктопе, в приложениях для iOS и Android и в партнерском приложении Boom.

      Запрет на бесплатное офлайновое прослушивание музыки является требованием правообладателей.

      14:21, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      128
      0
      #музыка\n#ВКонтакте\n#Одноклассники\n#соцсети\n#авторское право\n#платная подписка
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