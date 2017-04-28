«ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку

Бесплатное прослушивание тоже осталось, но с аудиорекламой.

Москва. Компания Mail.ru Group ввела платную подписку на музыку в своих соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Стоимость ежемесячной подписки составит 149 рублей, сообщает «Интерфакс».

«Подписка стоит 149 рублей в месяц и дает возможность слушать музыку без рекламы и в офлайн-режиме через приложение Boom», - отметили в Mail.ru Group.

По словам представителей компании, подписка не является обязательной. Пользователи могут бесплатно прослушивать музыку, но с аудиорекламой. Для отключения рекламы требуется платная подписка, работающая на десктопе, в приложениях для iOS и Android и в партнерском приложении Boom.

Запрет на бесплатное офлайновое прослушивание музыки является требованием правообладателей.