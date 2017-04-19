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      «Твиттер» перенесет персональные данные россиян в Россию

      13:56, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #безопасность\n#Твиттер\n#персональные данные\n#безопасность общения
      Фото: pixabay.com
      121
      0

      Работу планируют завершить к лету 2018 года.

      Москва. Сервис микроблогов «Твиттер» решил перенести персональные данные российских пользователей на серверы в России. Окончание переноса запланировано на лето 2018 года, сообщают «Известия». Об этом стало известно со слов главы Роскомнадзора Александра Жарова.

      Вице-президент «Твиттера» по вопросам публичной политики Шинейд МакСуини отправил письмо на имя Жарова: «Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения «Твиттера» в России, может быть выделена для хранения в России».

      Согласно закону «О персональных данных», оператор персональных сведений о россиянах обязан обеспечить их «запись, хранение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение» в базах данных на серверах, расположенных в России.

      В 2016 году соцсеть LinkedIn была заблокирована за нарушение требования по локализации персональных данных в России. 29 марта 2017 года она зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе России в качестве налогоплательщика и с 25 апреля ежеквартально станет выплачивать налоги.

      13:56, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      121
      0
      #безопасность\n#Твиттер\n#персональные данные\n#безопасность общения
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