«Твиттер» перенесет персональные данные россиян в Россию

Работу планируют завершить к лету 2018 года.

Москва. Сервис микроблогов «Твиттер» решил перенести персональные данные российских пользователей на серверы в России. Окончание переноса запланировано на лето 2018 года, сообщают «Известия». Об этом стало известно со слов главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Вице-президент «Твиттера» по вопросам публичной политики Шинейд МакСуини отправил письмо на имя Жарова: «Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения «Твиттера» в России, может быть выделена для хранения в России».

Согласно закону «О персональных данных», оператор персональных сведений о россиянах обязан обеспечить их «запись, хранение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение» в базах данных на серверах, расположенных в России.

В 2016 году соцсеть LinkedIn была заблокирована за нарушение требования по локализации персональных данных в России. 29 марта 2017 года она зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе России в качестве налогоплательщика и с 25 апреля ежеквартально станет выплачивать налоги.