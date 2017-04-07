В России могут отказаться от бумажных полисов ОСАГО

Министерство финансов рассматривает вопрос о полном переходе на электронный вариант.

Москва. Министерство финансов и МВД России занялись вопросом замены бумажных полисов ОСАГО на электронные. Правительство хочет отменить обязанность водителей возить с собой распечатку электронного полиса страховки, а затем вообще отказаться от бумажных полисов ОСАГО, сообщает «Лайф».

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) полагают, что отказ от бумажных полисов приведет к потере работы у 300 тыс. страховых агентов. В РСА опасаются и увеличения рисков мошенничества при введении электронных документов.

Отказ от бумажного полиса предполагает внесение изменений в Гражданский кодекс, регулирующий взаимоотношения между водителем и страховой компанией.

На отмену необходимости возить с собой распечатку электронного полиса отвели месяц. Сроки отказа от бумажных документов не определены.

Всех автостраховщиков обязали с 1 января 2017 года продавать электронные полисы ОСАГО.