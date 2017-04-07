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      В России могут отказаться от бумажных полисов ОСАГО

      14:37, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:37, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #автомобилисты\n#ОСАГО\n#автомобиль\n#полис ОСАГО
      Фото: twitter.com/hashtag
      109
      0

      Министерство финансов рассматривает вопрос о полном переходе на электронный вариант.

      Москва. Министерство финансов и МВД России занялись вопросом замены бумажных полисов ОСАГО на электронные. Правительство хочет отменить обязанность водителей возить с собой распечатку электронного полиса страховки, а затем вообще отказаться от бумажных полисов ОСАГО, сообщает «Лайф».

      Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) полагают, что отказ от бумажных полисов приведет к потере работы у 300 тыс. страховых агентов. В РСА опасаются и увеличения рисков мошенничества при введении электронных документов.  

      Отказ от бумажного полиса предполагает внесение изменений в Гражданский кодекс, регулирующий взаимоотношения между водителем и страховой компанией.

      На отмену необходимости возить с собой распечатку электронного полиса отвели месяц. Сроки отказа от бумажных документов не определены.

      Всех автостраховщиков обязали с 1 января 2017 года продавать электронные полисы ОСАГО.

      14:37, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #автомобилисты\n#ОСАГО\n#автомобиль\n#полис ОСАГО
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