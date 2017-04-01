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      МИД России в честь первого апреля предложил услуги «русских хакеров»

      18:45, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      18:45, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      84
      0
      #общество\n#МИД\n#Россия\n#МИД РФ\n#хакеры\n#шутка
      Фото: Wikimedia Commons
      84
      0

      В ведомстве записали шутливый «автоответчик для российских дипмиссий».

      Москва. Министерство иностранных дел России в честь первого апреля предложил услуги «русских хакеров». Как пишут Вести, шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» ведомство разместило в своем аккаунте Facebook.

      Запись пародирует автоответчик, звучащий при звонке в посольства РФ за границей. Звонящему предлагают нажать соответствующую кнопку на телефоне, чтобы заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам или воспользоваться услугами русских хакеров.

      «По вопросам вмешательства в выборы нажмите «три» и ждите начала избирательной кампании», — предлагает голос в новом автоответчике.

      Для удобства пользователей, фразы записаны на двух языках: русском и английском.

      18:45, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      84
      0
      #общество\n#МИД\n#Россия\n#МИД РФ\n#хакеры\n#шутка
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