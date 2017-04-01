МИД России в честь первого апреля предложил услуги «русских хакеров»

В ведомстве записали шутливый «автоответчик для российских дипмиссий».

Москва. Министерство иностранных дел России в честь первого апреля предложил услуги «русских хакеров». Как пишут Вести, шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» ведомство разместило в своем аккаунте Facebook.

Запись пародирует автоответчик, звучащий при звонке в посольства РФ за границей. Звонящему предлагают нажать соответствующую кнопку на телефоне, чтобы заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам или воспользоваться услугами русских хакеров.

«По вопросам вмешательства в выборы нажмите «три» и ждите начала избирательной кампании», — предлагает голос в новом автоответчике.

Для удобства пользователей, фразы записаны на двух языках: русском и английском.