Медведев назвал «полным безобразием» вмешательство зарубежных IT-гигантов в российские выборы

В 2022 году в России появится норма закона, которая позволит влиять на политику компаний.

Москва. Заместитель председателя Совета безопасности и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «полным безобразием» вмешательство зарубежных IT-компаний в российские выборы. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Медведева, вмешательство IT-гигантов заключается в том, что они пропагандировали видео человека, который отбывает наказание в колонии за совершённое им преступление. Бывший российский премьер считает, что компании хотели «провести свою политическую линию в чужой стране». Также он назвал вмешательством рекомендации сервиса микроблогов Twitter: ему рекомендовали подписаться на оппозиционера, отбывающего наказание.

Также Медведев рассказал, что с 2022 года все работающие в России цифровые платформы с аудиторией выше 500 тыс. человек должны будут пройти обязательную регистрацию представительств. По мнению государственного деятеля, эта норма позволит влиять на политику компаний.

«Они должны будут подчиняться этим решениям», — заключил Медведев.