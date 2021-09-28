Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Медведев назвал «полным безобразием» вмешательство зарубежных IT-гигантов в российские выборы

11:29, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Медведев назвал «полным безобразием» вмешательство зарубежных IT-гигантов в российские выборы
11:29, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
32
0
#Россия\n#Дмитрий Медведев\n#власть
Фото: vk.com/dm
32
0

В 2022 году в России появится норма закона, которая позволит влиять на политику компаний.

Москва. Заместитель председателя Совета безопасности и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «полным безобразием» вмешательство зарубежных IT-компаний в российские выборы. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Медведева, вмешательство IT-гигантов заключается в том, что они пропагандировали видео человека, который отбывает наказание в колонии за совершённое им преступление. Бывший российский премьер считает, что компании хотели «провести свою политическую линию в чужой стране». Также он назвал вмешательством рекомендации сервиса микроблогов Twitter: ему рекомендовали подписаться на оппозиционера, отбывающего наказание.

Также Медведев рассказал, что с 2022 года все работающие в России цифровые платформы с аудиторией выше 500 тыс. человек должны будут пройти обязательную регистрацию представительств. По мнению государственного деятеля, эта норма позволит влиять на политику компаний. 

«Они должны будут подчиняться этим решениям», — заключил Медведев.

11:29, 28 сентября, 2021
Андрей Бирюков
32
0
#Россия\n#Дмитрий Медведев\n#власть
?>