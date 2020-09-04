Никиту Белых этапировали в Киров по делу о мошенничестве с жильем

Об этом рассказал адвокат Андрей Грохотов.



Киров. Кировская область. Отбывающего наказание за коррупцию экс-губернатора Кировской области Никиту Белых доставили под стражей в Киров. Здесь он должен выступить свидетелем по делу о нарушениях при реализации региональной программы «Служебное жилье», пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Агентству об этом рассказал адвокат Андрей Грохотов. В региональном управлении Следственного комитета расследование дела о махинациях с жильем подтвердили, но информации о Белых не дали в связи с тайной следствия.

Скандал с продажей квартир по программе «Служебное жилье» разразился после банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации. Помещения продали индивидуальному предпринимателю по цене ниже рыночной (60 млн рублей за 100 объектов), втайне от жильцов. Новый собственник попытался выселить людей из приобретенных квартир. Министерство имущества региона подало в Арбитражный суд заявление о признании сделки незаконной.

Напомним, Никиту Белых задержали в июне 2016 года в Москве при получении взятки в 400 тыс. евро. В феврале 2018 года его приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 млн рублей. Наказание экс-губернатора направили отбывать в Рязанскую область. Первое время Белых устроился в колонии библиотекарем, что считается легкой работой. Но в феврале 2020 года за нарушения режима его уволили с этой должности и перевели на производство мягкой игрушки.