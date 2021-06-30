Путин рассказал, что думает о своем возможном преемнике

Также он прокомментировал свой приход к власти в 2000 году.



Москва. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, кому он мог бы передать власть. Об этом спросил его один из участников прямой линии с россиянами 30 июня.

Действующий глава государства заявил, что, вероятно, придет время, когда он сможет назвать имя того, кому он мог бы доверить возглавить такую страну, как Россия. Президент пообещал дать этому человеку рекомендации о том, как работать. Это общемировая практика, отметил российский лидер. Также Владимир Путин напомнил, что окончательное решение этого вопроса в любом случае остается за избирателями.

Кроме того, он подчеркнул, что первый президент России не передавал свою должность «по наследству». Будучи председателем правительства, Владимир Путин принял власть после отставки Бориса Ельцина в соответствии с законодательством, как высшее должностное лицо при сложении полномочий президентом.