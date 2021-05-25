«У вас я - Путин»: руководитель Коми поставил себя на один уровень с главой государства

Селяне пожаловались губернатору на разлив нефти.



Мутный Материк. Республика Коми. К президенту России приравнял себя глава республики Коми Владимир Уйба в беседе с жителями села Мутный Материк. Как сообщает РБК, на слова селян о планах обратиться по поводу разлива нефти к Владимиру Путину губернатор ответил: «У вас я - Путин».

Громкому заявлению предшествовала просьба к жителям представить «перечень вопросов» по селу безотносительно недавнего разлива нефти.

Участники встречи с Уйбой остались недовольны таким предложением и напомнили, что говорят о своих повседневных проблемах каждый год, а по поводу экологического бедствия обращаться необходимо, видимо, не к главе региона, а непосредственно к Владимиру Путину.

Тогда чиновник и произнес: «У вас я – Путин».

Напомним, нефть разлилась на территории республики Коми 11 мая. Причиной инцидента называют разгерметизацию напорного нефтепровода Ошского месторождения в Усинске, неподалеку от которого находится село Мутный Материк. Власти ввели в ряде районов республики режим ЧС. Нефть попала, в частности, в реку Колву, площадь загрязнения составила 1,3 гектара. Ущерб оценивают в пределах от 650 млн до 1 млрд рублей. К очистке местности приступила компания «Лукойл».

Владимир Уйба возглавляет республику Коми с 23 сентября 2020 года. До этого был заместителем министра здравоохранения России.