Глава Ульяновской области покинет свой пост

Сергей Морозов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы.



Ульяновск. Ульяновская область. О планах губернатора Ульяновской области Сергея Морозова уйти в отставку стало известно СМИ. Об этом пишет, в частности, Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, глава региона объяснил свое решение тем, что намерен выдвигаться на пост депутата Госдумы.

Ульяновскую область Сергей Морозов возглавил в январе 2005 года. До этого он в течение 5 лет был мэром Димитровграда. Ранее служил в МВД, был руководителем спецподразделения УВД Ульяновской области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и начальником УВД Димитровграда. Также работал адвокатом.

Напомним, 7 апреля пост главы Тувы покинул дважды переболевший коронавирусом Шолбан Кара-оол. Исполняющим обязанности главы региона президент России назначил бывшего градоначальника Кызыла Владислава Ховалыга.