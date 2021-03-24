Депутаты Госдумы приняли новый закон о выборах президента России

Он позволяет действующему главе государства выдвигаться еще на 2 срока.



Москва. Закон о внесении изменений в законодательство о выборах приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы. Как пояснили в пресс-службе парламента, поправки приняты с учетом новых положений Конституции.

В частности, они позволяют избираться на должность президента России не более двух сроков, но данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в основной закон страны.

Таким образом, действующий российский лидер Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на высший пост, при желании даже дважды.

В законе также говориться, что президентом может быть избран россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в нашей стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. Исключение - случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав России. Это позволяет выдвигаться на должность президента РФ жителям Крыма и Севастополя.