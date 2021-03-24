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Депутаты Госдумы приняли новый закон о выборах президента России

15:38, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
Депутаты Госдумы приняли новый закон о выборах президента России
15:38, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
131
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#выборы\n#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#Президент России\n#Владимир Путин\n#Конституция РФ
Фото: http://duma.gov.ru/
131
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Он позволяет действующему главе государства выдвигаться еще на 2 срока.

Москва. Закон о внесении изменений в законодательство о выборах приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы. Как пояснили в пресс-службе парламента, поправки приняты с учетом новых положений Конституции.

В частности, они позволяют избираться на должность президента России не более двух сроков, но данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в основной закон страны.

Таким образом, действующий российский лидер Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на высший пост, при желании даже дважды.

В законе также говориться, что президентом может быть избран россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в нашей стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство. Исключение - случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав России. Это позволяет выдвигаться на должность президента РФ жителям Крыма и Севастополя.

15:38, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
131
0
#выборы\n#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#Президент России\n#Владимир Путин\n#Конституция РФ