Путин попросил власти Москвы увековечить память Юрия Лужкова

Бывший мэр столицы умер в декабре 2019 года.



Москва. Президент России Владимир Путин рекомендовал мэрии Москвы увековечить память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Указ об этом размещен на официальном портале правовой информации

В документе отмечается значительный вклад Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы. В связи с этим Владимир Путин предложил установить мемориальную доску на доме, где жил столичный мэр, а также присвоить имя Юрия Лужкова университету управления Правительства Москвы.

Напомним, 83-летний Юрий Лужков умер в немецкой клинике 10 декабря 2019 года.

Бывшего мэра похоронили на Новодевичьем кладбище. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя, его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на прощании присутствовали первые лица страны и столицы.