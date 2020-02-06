В России могут появиться «федеральные территории»

Эти земли предлагается отдать под специальное регулирование.



Москва. В Конституцию России хотят ввести понятие «федеральная территория». Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Андрей Клишас, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам сенатора, инициативу выдвинул председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Речь идет о территориях, на которых расположены особо важные военные и стратегические объекты.

Управление такими территориями требует специального регулирования. Оно предусмотрено в ряде федеративных государств, отметил Андрей Клишас. Сенатор подчеркнул, что предложение будет внимательно изучено.