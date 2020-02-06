Счетная палата раскритиковала работу правительства Медведева

В частности, министерства не включили в свои планы 45% целевых показателей для исполнения «майских указов».



Москва. Ошибки в стратегическом планировании и системе контроля за исполнением решений российского кабмина выявила по результатам аудита Счетная палата. Об этом сообщает РБК.

Из данным, представленных в докладе надзорного органа следует, что министерства и ведомства не внесли в планы деятельности до 2024 года 45% показателей нацпроектов, сформированных для исполнения «майских указов» президента России. Также не отражены 74% показателей в планах работы федеральных чиновников по госпрограммам.

Отмечается, что в 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных ведомств не смогло достичь плановых значений всех показателей. Провален в среднем каждый пятый показатель деятельности.

Кроме того, в систему стратегического планирования не включено управление рисками, отстает уровень цифровизации.

Наконец, в планах работы отдельных министерств найдено немало показателей, выполнение которых вообще нельзя проверить из-за отсутствия данных на отчетную дату. Так, у Минэкономразвития таких показателей оказалось 45,5%, а у Минстроя 44%.

В вину правительству поставили и то, что открытость так и не стала основным принципом работы федеральных госслужащих.

В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, отметили в Счетной палате.

Напомним, контролирующий орган проверил деятельность правительства в период руководства им Дмитрия Медведева. В январе 2020 года премьер и весь кабмин подали в отставку, новым председателем российского правительства стал Михаил Мишустин, который провел кадровые перестановки в высших эшелонах власти.