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В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск скорой помощи

11:12, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск скорой помощи
11:12, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
73
0
#водители\n#медики\n#скорая помощь\n#наказание\n#штраф\n#Россия.
Фото: Москва 24
73
0

Штраф увеличился с 500 до 5 тыс. рублей.

Москва. В России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск карет скорой помощи и воспрепятствование работе медиков. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее водитель за игнорирование скорой с включенными мигалками и звуковым сигналом мог отделаться штрафом до 500 рублей или лишиться прав на срок до 3 месяцев. Сейчас нарушитель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей, а также остаться без прав на срок от 3 месяцев до года.

Воспрепятствование работе медиков, которое привело к смерти пациента, будет наказываться ограничением свободы на срок до 4 лет или принудительными работами.

11:12, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
73
0
#водители\n#медики\n#скорая помощь\n#наказание\n#штраф\n#Россия.

 

 

 


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