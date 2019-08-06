В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск скорой помощи

Штраф увеличился с 500 до 5 тыс. рублей.

Москва. В России вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск карет скорой помощи и воспрепятствование работе медиков. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее водитель за игнорирование скорой с включенными мигалками и звуковым сигналом мог отделаться штрафом до 500 рублей или лишиться прав на срок до 3 месяцев. Сейчас нарушитель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей, а также остаться без прав на срок от 3 месяцев до года.

Воспрепятствование работе медиков, которое привело к смерти пациента, будет наказываться ограничением свободы на срок до 4 лет или принудительными работами.