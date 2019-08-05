Путин: выход США из договора о ликвидации ракет серьёзнейшим образом осложнил ситуацию в мире

Президент поручил министерствам тщательно наблюдать за американскими военными разработками.

Москва. Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

По словам президента, разрыв Договора «серьёзнейшим образом осложнил ситуацию в мире, породил фундаментальные риски для всех». Путин полностью возложил ответственность за случившиеся на США.

«Со 2 августа 2019 года ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории», — говорится в документе.

Он отметил, что Россия не может игнорировать «сложившееся положение дел», доверяя «декларациям о миролюбии». В связи с этим, президент поручил Минобороны, МИДу и Службе внешней разведки России «внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности».

При условии, если Москва будет достоверно знать о завершении разработки и начале производства ракет Штатами, Россия «будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных» военных единиц.

«При этом мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер», — отметил Путин.

По его словам, действия Вашингтона, которые привели к ликвидации Договора, влекут за собой расшатывание всей системы глобальной безопасности. Под угрозой, по мнению президента, оказался как Договор о стратегических наступательных вооружениях, так и соглашение о нераспространении ядерного оружия. Отмена этих документов означает возобновление «ничем не сдерживаемой гонки вооружений».

В завершении Путин призвал США начать серьезный диалог по существу.

«Мы к этому готовы», - закончил президент.