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Путин: выход США из договора о ликвидации ракет серьёзнейшим образом осложнил ситуацию в мире

18:05, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
Путин: выход США из договора о ликвидации ракет серьёзнейшим образом осложнил ситуацию в мире
18:05, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
103
0
#Владимир Путин\n#США\n#призыв\n#международные отношения
Фото: Википедия
103
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Президент поручил министерствам тщательно наблюдать за американскими военными разработками.

Москва. Президент России Владимир Путин сделал официальное заявление в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

По словам президента, разрыв Договора «серьёзнейшим образом осложнил ситуацию в мире, породил фундаментальные риски для всех». Путин полностью возложил ответственность за случившиеся на США.

«Со 2 августа 2019 года ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории», — говорится в документе.

Он отметил, что Россия не может игнорировать «сложившееся положение дел», доверяя «декларациям о миролюбии». В связи с этим, президент поручил Минобороны, МИДу и Службе внешней разведки России «внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности».

При условии, если Москва будет достоверно знать о завершении разработки и начале производства ракет Штатами, Россия «будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных» военных единиц.  

«При этом мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер», — отметил Путин.

По его словам, действия Вашингтона, которые привели к ликвидации Договора, влекут за собой расшатывание всей системы глобальной безопасности. Под угрозой, по мнению президента, оказался как Договор о стратегических наступательных вооружениях, так и соглашение о нераспространении ядерного оружия. Отмена этих документов означает возобновление «ничем не сдерживаемой гонки вооружений».

В завершении Путин призвал США начать серьезный диалог по существу.

«Мы к этому готовы», - закончил президент.

18:05, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
103
0
#Владимир Путин\n#США\n#призыв\n#международные отношения

 

 

 


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