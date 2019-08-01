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Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы торговли

11:10, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы торговли
11:10, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Владимир Путин\n#США\n#торговля\n#Россия\n#телефонный звонок\n#Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru
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Беседа прошла в телефонном формате.

Москва. Президенты России и США обсудили вопросы двусторонней торговли. Как передают «Известия», телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 31 июля.

В ходе беседы Дональд Трамп также предложил президенту России содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Лидеры двух стран договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Напомним, последний раз Путин и Трамп встретились 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке. Тогда переговоры продлились 1 час 20 минут.

11:10, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
78
0
#Владимир Путин\n#США\n#торговля\n#Россия\n#телефонный звонок\n#Дональд Трамп

 

 

 


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