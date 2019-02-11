В города России планируют вернуть ларьки и палатки

Крупные торговые сети занимают 30-40% рынка.

Москва. В российские города намерены вернуть ларьки и палатки для торговли. Об этом «РГ» рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, сейчас 30-40% рынка в стране занимают крупные торговые сети. Однако производителей гораздо больше, чем площадей, на которых они смогут реализовать свой товар.

По прогнозам Минпромторга, одних только автолавок может появиться порядка 50 тыс.

«Дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура», - сказал Евтухов.

Кроме того, возвращение ларьков и палаток создаст до 250 тыс. рабочих мест. Также чиновник отметил, что в небольших населённых пунктах регионов страны малые форматы торговли сохранились.

Для защиты прав предпринимателей министерство разработало законопроект, который «совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли».

Евтухов выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу. Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018.

Напомним, за 2018 год в Ижевске снесли порядка 20 торговых точек.